Полиция устанавливает причины смертельного ДТП на Выселковой во Владивостоке
Вечером 30 июня в ГАИ Владивостока поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Выселковой.
Полицейскими установлено, что водитель автомашины Сузуки Свифт, мужчина 1975 года рождения, двигаясь со стороны улицы Снеговой в районе дома 50д на улице Выселковой, при развороте не уступил дорогу встречной автомашине Тойота Сиента. В результате Сузуки вылетел на обочину и врезался в забор, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Рулевой Сузуки от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель Сиенты, местный житель 1980 года рождения, госпитализирован с ушибом грудной клетки.
По факту автоаварии со смертельным исходом сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства автопроисшествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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