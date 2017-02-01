Во Владивостоке шестерых человек эвакуировали из дома из-за горящей квартиры
1 июля в 19.33 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступила информация о том, что жилом доме, расположенном на улице Чкалова, горит квартира.
Уже через 4 минуты (в 19.37) по указанному адресу прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Во время разведки пожарные установили, что в квартире горит одна из комнат. В превентивных мерах из подъезда дома были эвакуированы 6 человек. В результате происшествия никто не пострадал.
В 19.49 пожар был локализован, в 20.03 – полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 20 кв. м. На тушении работали 14 человек личного состава и 3 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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