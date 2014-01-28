В Артеме полицейский получил травмы при задержании любителя «пьяной» езды

Во время патрулирования инспекторы ДПС в Артеме обратили внимание на автомашину Ниссан Блюберд, которая двигалась с превышением установленной скорости.

Инспекторы решили остановить автомобиль. Однако водитель требование сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться. Экипаж ДПС начал преследовать автомашину.

На улице Сахалинской водитель Ниссана остановился. Выйдя из машины, мужчина спешно открыл входные металлические ворота и, сев за руль, попытался въехать во двор дома. В это время сотрудник ГИБДД, открыв дверь авто, попытался вытащить ключ из замка зажигания. Водитель, схватив полицейского за руку, резко нажал на педаль газа. Протащив несколько метров сотрудника полиции на двери автомашины, рулевой Ниссана все же был вынужден остановиться.

Выйдя из салона, водитель оттолкнул полицейского и вновь попытался скрыться. Нарушителя поймали, надели ему наручники и доставили в отдел полиции.

Инспектор дорожно-патрульной службы получил травмы и обратился за помощью в медицинское учреждение.

«В отношении 39-летнего жителя Артема составлены три административных протокола: за невыполнение требования об остановке транспортного средства, за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По факту применения насилия в отношении представителя власти материалы передан в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

Приказом начальника УМВД России по Приморскому краю за профессионализм и грамотные действия, проявленные при пресечении административного правонарушения, инспектор дорожно-патрульной службы отдела МВД России по городу Артему Матвей Калуцких поощрен денежной премией», - рассказали «Вестям: Приморье» в пресс-службе УМВД по ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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