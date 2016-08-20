 Жители Владивостока осуждены за совершение разбойного нападения

Первомайским районным судом города Владивостока вынесен приговор двоим жителям краевого центра, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ПК.

Ранее в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило заявление местного жителя разбойном нападении. Потерпевший рассказал, что в районе улицы Вилкова двое неизвестных мужчин напали на него и, угрожая ножом, похитили мобильный телефон.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, осмотрели место происшествия.

Ориентировка с приметами подозреваемых была направлена наружным нарядам полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих 22-летних ранее судимых жителей краевого центра. В отделе полиции подозреваемые дали признательные показания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия доказана причастность фигурантов к совершению корыстно-насильственного преступления. На основании исследованных материалов уголовного дела суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок по 5 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании с осужденных 100 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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