195 коров голштинской породы прибыли в Приморье

Во вторник, 2 июля, в Приморье приземлился борт с немецкими коровами-рекордсменками голштинской породы. Все животные приобретены крупным приморским уссурийским предприятием, которое сможет компенсировать половину затрат из краевого бюджета.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства, голштинская порода коров – одна из самых популярных во всем мире, так как относится к высокопроизводительным молочным породам.

«Такие коровы дают до 100 тысяч литров молока в год. Помимо этого все животные находятся на 3-4 месяцах стельности, а это значит, что в течение года их численность увеличится как минимум в два раза», – отметили в ведомстве.

Вся партия буренок была закуплена уссурийским сельхозпредприятием. Часть коров планируют продать другим фермерам.

«Половину понесенных затрат предприятие сможет компенсировать из краевого бюджета», – добавили в департаменте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]