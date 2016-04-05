Во Владивостоке возле дома № 94 на Крыгина запретят парковаться

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» скоро приступят к установке новых дорожных знаков в районе Крыгина, 94. Здесь появится знак «Остановка запрещена» и табличка дополнительной информации «Работает эвакуатор». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Установка новых дорожных знаков обусловлена необходимостью ограничения парковки автотранспорта на данном участке дороги.

Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]