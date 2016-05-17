Движение на участке дороги в Пограничном районе Приморья перекрыто из-за дождей
В Пограничном районе Приморского края из-за прошедших дождей перекрыто движение на участке дороги Богуславка—Духовское. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрация края. На участке выставлены предупреждающие знаки, работы по восстановлению проезда начнутся после спада воды. В настоящий момент высота уровня воды 60 см, ширина затопленного участка 15 метров.
Объехать аварийный участок можно через село Жариково. На остальных дорогах в крае проезд есть.
Напомним, в каре стоит ненастная погода. По данным Примгидромета, продолжается прохождение маломощных локальных дождевых паводков на реках. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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