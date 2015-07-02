Официальные мероприятия в честь Дня города прошли во Владивостоке

2 июля Владивостоку исполняется 159 лет. Торжественные мероприятия начались с церемонии возложения цветов к памятнику генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому. Именно он в 1859 году, обследовав на паруснике берега залива Петра Великого, увидел бухту Золотой Рог, на берегах которой приказал основать военный пост.

Память основателя Владивостока почтили руководители города и края, депутаты, общественники. Также возложение прошло у стелы «Владивосток — город воинской славы». Это почетное звание город получил в 2010 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]