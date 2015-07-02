Новости Общество Видео

Сегодня, 14:26
 

Официальные мероприятия в честь Дня города прошли во Владивостоке

2 июля Владивостоку исполняется 159 лет. Торжественные мероприятия начались с церемонии возложения цветов к памятнику генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому. Именно он в 1859 году, обследовав на паруснике берега залива Петра Великого, увидел бухту Золотой Рог, на берегах которой приказал основать военный пост.

Память основателя Владивостока почтили руководители города и края, депутаты, общественники. Также возложение прошло у стелы «Владивосток — город воинской славы». Это почетное звание город получил в 2010 году.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря