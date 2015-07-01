Приморский край вошел в число участников проекта «Каждому городу — маршрут здоровья!» и поддержал всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни». Жители семи муниципалитетов приняли участие в этой оздоровительной акции.

Владивосток, Находка, Анучино, Хасан, Пограничный, Кавалерово и Хороль — жители этих населенных территорий прошли 10 тысяч шагов здоровья. Это не случайная цифра — это рекомендуемый ежедневный минимум для укрепления и улучшения работы сердечно-сосудистой системы.

Анжела Кабиева, главный внештатный специалист по профилактической медицины Департамента здравоохранения Приморского края: «Наша прогулка — не молодежный проект, а проект для всех. Люди любого возраста, начиная с детского сада, заканчивая самыми взрослыми людьми, могут принимать участие в этом мероприятии. Она всегда окрашена очень эмоционально, позитивно».

На Набережной Цесаревича для горожан и гостей дальневосточной столицы подготовили несколько площадок, на которых обучили навыкам скандинавской ходьбы, показали самые доступные и практичные упражнения на каждый день для того, чтобы чувствовать себя бодрым. Также жители приняли участие в смехотерапии.

Ольга Механцева, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Приморского края: «Пройдя 10 тысяч шагов в день, мы делаем путь к своему здоровью. Это и стабилизация давления — артериальное. Это снижение ожирения, мы понимаем, что лишний вес у нас присутствует у многих — это и позволить себе даже, я скажу не чиновничьим языком. Я себе сегодня сделала подарок».

Проект «Каждому городу — маршрут здоровья!» направлен на развитие и пропаганду естественных методов оздоровления и руководствуется принципом: «Наилучшее здоровье с наименьшими затратами». В основе программы лежат рекомендации по эффективному режиму двигательной активности.

Татьяна Заболотная, лидер регионального общественного движения «Матери России»: «Мы призываем к тому, чтобы максимально больше, конечно, отдать внимание своей физике, своему здоровью прежде всего. Будет мамочка здоровая, будут здоровыми и детишки. И у мамы хватит здоровья, запала, энергетической стойкости, чтобы всем было хорошо в семье. Ведь это же так, как оно есть».

Как отметили в Департаменте здравоохранения края, программы активного долголетия нацелены на здоровый образ жизни и таких мероприятий российского и регионального масштаба в Приморье станет больше.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]