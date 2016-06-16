Во Владивостоке владелец джипа помял малолитражку из-за парковочного места

Житель Владивостока обратился в полицию с сообщением о том, что его машину повредил неизвестный на внедорожнике. По словам пострадавшего, его машину помяли из-за места на парковке во дворе дома. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, подозреваемый в хулиганских действиях скрылся с места происшествия.

По словам 34-летнего жителя Ленинского района, вечером он припарковал свой автомобиль Honda Fit во дворе и пошел домой. Вскоре рядом с малолитражкой появился Land Cruiser Prado, водитель которого посчитал, что его парковочное место занято, вышел из себя и стал пинать машину «конкурента».

Причинив кузову легковушки значительные повреждения, владелец джипа сел за руль своего авто и быстро уехал, а водитель Honda Fit вызвал полицию и сообщил о происшествии. Мужчина попросил привлечь автохама к ответственности и обязать его возместить причиненный ущерб.

По факту происшествия стражи порядка проводят проверку. Личность скрывшегося владельца внедорожника устанавливается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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