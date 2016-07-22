Приморцам не стоит ждать улучшения погоды

2 июля в Приморском крае сохраняется неустойчивый характер погоды, местами продолжают идти дожди различной интенсивности, не исключены грозы. Фон максимальных температур останется на уровне прошедшего дня.

Ближайшей ночью атмосферное давление над Приморьем будет расти, дожди пойдут на убыль. Но в среду днем к краю подойдут новые фронтальные разделы, и дожди возобновятся. Температурный фон существенно не изменится. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке днем 2 июля погода существенно не изменилась по сравнению с предыдущим днем. Во второй половине дня возможны прояснения. Максимальная температура воздуха +14…+17 °C, в пригороде на 2–3 градуса теплее.

В ближайшие сутки значительных улучшений в погоде не предвидится. Во Владивостоке всё тот же туман, морось. Днем усилится южный ветер. Температурный фон останется на прежнем уровне.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]