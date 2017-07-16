Анонс на 3 июля

3 июля во Владивостоке в галерее «Артэтаж» откроется выставка фотографий «Посмотри на Владивосток». Вход свободный.

3 июля во Владивостоке на стадионе «Авангард» в 19.00 состоится командный чемпионат России по спидвею.

3 июля г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Кубок г. Владивостока по парусному спорту.

3 июля — День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]