Новости Анонс

Сегодня, 15:52
 

Анонс на 3 июля

3 июля во Владивостоке в галерее «Артэтаж» откроется выставка фотографий «Посмотри на Владивосток». Вход свободный.

3 июля во Владивостоке на стадионе «Авангард» в 19.00 состоится командный чемпионат России по спидвею.

3 июля г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Кубок г. Владивостока по парусному спорту. 

3 июля — День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря