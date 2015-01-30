Новейший лазер для лечения варикоза закупили в «дальзаводскую» больницу во Владивостоке

Врачи «дальзаводской» больницы начали решать проблемы флебологии у пациентов с помощью современного оборудования – новейшего медицинского лазера.

Оборудование, поступившее в клинику, позволило проводить эндовазальную лазерную коагуляцию – «золотой стандарт» лечения варикозной болезни, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Теперь врачи могут устранить варикозную болезнь даже на самых запущенных стадиях без наркоза, разрезов и длительной реабилитации.

По словам сосудистого хирурга – врача ультразвуковой диагностики Альберта Шкарбанова, с появлением нового оборудования оперативное вмешательство не требует продолжительного нахождения в клинике. Среднее время операции составляет 20-25 минут. На коже остается тонкий прокол, заживающий бесследно через несколько дней. После наблюдения в клинике в течение 1-2 часов пациент отправляется домой. При этом сохраняется возможность спокойно ходить, водить автомобиль, заниматься повседневными делами.

«Сама процедура выполняется в условиях местной анестезии и абсолютно безболезненна. Через тонкий прокол в вену вводится световод, который под контролем ультразвука проводится по пораженной вене до источника сброса, «рефлюкса». Световод постепенно извлекается, венозной стенке передается лазерная энергия, вызывающая надежное запаивание сосуда», – рассказал доктор.

Многолетний опыт выполнения подобных операций и использование современного оборудования, качественного расходного материала (радиальных световодов) делают этот метод практически универсальным.

С приобретением медицинского лазера в городской больнице №4 Владивостока открываются новые перспективы. Это оборудование широкого спектра для хирургии и силовой терапии. Пока основное направление, которое развивают в больнице с помощью нового аппарата, – это флебология. Для того, чтобы приступить к выполнению данного вида операции, специалисты прошли дополнительное обучение.

В перспективе врачи смогут использовать «ИРЭ-Полюс» в гинекологии, оториноларингологии, общей и эндоскопической хирургии, проктологии, дерматологии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]