Спиливших забор МГУ им. Невельского поймали местные жители во Владивостоке
Жители Станюковича, 54г во Владивостоке поймали злоумышленников, пиливших забор МГУ им. Невельского. Неизвестные пытались обмануть горожан, говоря, что «демонтаж проводится по распоряжению ректора». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru. Несколько секций уже готовились погрузить в машину, но люди остановили металлистов и вызвали полицию.
«Я услышала, что на улице кричит соседка, – рассказывает местная жительница Алена. – Спустилась и увидела, что на весах лежат части забора. Двое, которые пилили, сказали, что это распоряжение ректора – мол, демонтируют забор, скоро его тут не будет, а будет просто газон. Документов не показали. Попытались их задержать, но один убежал, а второй теперь говорит, что ничего не знал».
Молодой человек не стал называть своего имени, но сказал, что «какой-то узбек» его позвал, когда он шел с другом по пляжу, предложил вызвать «воровайку» и поделить вырученные деньги. Тот согласился. Машину вызвали, ее владелец спросил, не краденный ли металл и есть ли на него документы. Металлисты отмахнулись, сказав, что это «наш забор». Когда фрагменты забора стали грузить на весы, местные жители вызвали полицию и представителей университета.
Ведущий специалист департамента безопасности МГУ им. Невельского подтвердил, что ректор никаких распоряжений о демонтаже не давал. Более того, учебное заведение должно быть огорожено. А забор с задней части, где почти нет административных зданий, пилить начали еще в прошлом году. По возможности университет восстанавливает некоторые участки, но их продолжают уничтожать.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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