Новости Происшествия

Вчера, 16:28
 

Мать пятерых детей уклонялась от уплаты алиментов во Владивостоке

Мать пятерых детей уклонялась от уплаты алиментов во Владивостоке

Фото: ЭталонПрава.ру

Во Владивостоке утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в неуплате алиментов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В ходе предварительного расследования установлено, что с сентября 2015г. суд лишил фигурантку родительских прав, возложив на нее обязанность по уплате алиментов в размере одной второй заработка и (или) иного дохода ежемесячно на содержание пяти несовершеннолетних детей. 

Зная о решении суда, вступившим в законную силу, женщина умышленно уклонялась от уплаты алиментов, за что была привлечена к административной и уголовной ответственности.

Несмотря на данные обстоятельства, после предупреждений об ответственности за неуплату средств на содержание детей, фигурантка без уважительных причин продолжила уклоняться от своих обязательств, в связи с чем у нее образовалась задолженность в размере свыше 172 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря