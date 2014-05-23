Мать пятерых детей уклонялась от уплаты алиментов во Владивостоке

Во Владивостоке утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в неуплате алиментов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В ходе предварительного расследования установлено, что с сентября 2015г. суд лишил фигурантку родительских прав, возложив на нее обязанность по уплате алиментов в размере одной второй заработка и (или) иного дохода ежемесячно на содержание пяти несовершеннолетних детей.

Зная о решении суда, вступившим в законную силу, женщина умышленно уклонялась от уплаты алиментов, за что была привлечена к административной и уголовной ответственности.

Несмотря на данные обстоятельства, после предупреждений об ответственности за неуплату средств на содержание детей, фигурантка без уважительных причин продолжила уклоняться от своих обязательств, в связи с чем у нее образовалась задолженность в размере свыше 172 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru