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Приморец убил своего знакомого камнем и палкой

Приморец убил своего знакомого камнем и палкой

Фото: rostovgazeta.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летного мужчины. Он обвиняется в совершении убийства.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие,  27 марта 2019 года  на участке местности возле дороги Владивосток — Артем Артемовского городского округа обвиняемый в ходе ссоры со своим 36-летним знакомым нанес ему несколько ударов камнем и палкой по  голове, от полученных повреждений потерпевший скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд   для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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