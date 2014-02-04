Приморец убил своего знакомого камнем и палкой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летного мужчины. Он обвиняется в совершении убийства.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, 27 марта 2019 года на участке местности возле дороги Владивосток — Артем Артемовского городского округа обвиняемый в ходе ссоры со своим 36-летним знакомым нанес ему несколько ударов камнем и палкой по голове, от полученных повреждений потерпевший скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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