Во Владивостоке продолжается строительство четырех детских садов. И если на Кипарисовой работы только начались, то по трем другим адресам идут активными темпами: строители возводят фундамент. Сколько детей смогут вместить новые соцучреждения?

Глава Владивостока посетил две стройплощадки — места возведения новых детских садов дальневосточной столицы. Трехэтажный сад на 120 малышей строят на улице Крыгина, 84. Олег Гуменюк обещал плотно контролировать выполнение работ — оценивать ход строительства хотя бы раз в месяц.



- Все по плану идет?

- Да!

- Котлован, фундамент. Я смотрю уже под благоустройство подкапываете? Никто не мешает? Все нормально?

- Все хорошо!

Земляные работы проведены, сейчас строители делают фундамент. Месяц назад мэр города уже посещал будущий детский сад — тогда здесь не было ничего, а сегодня уже завершают котлован. В новом учреждении разместятся пищеблок, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы. Большими темпами идет строительство и второго будущего учреждения — по улице Маковского, 157а. Сейчас на территории проводятся сети и идет монтаж индивидуального теплого пункта в подвале. Здание будет двухэтажным и сможет вместить 230 малышей. Ожидается, что в саду найдется место и для самых маленьких — запланировано размещение ясельной группы.

Павел Бондаренко, представитель подрядной организации: «Идет армирование монолитной плиты, монолитных колонн, на этой неделе у нас бетонирование. На следующей неделе мы выходим уже на перекрытие второго этажа. Отметки 3500».

Напомним, что до начала стройки муниципальный земельный участок на Крыгина, 84 был очищен от 300 контейнеров, будок охраны и других объектов. Мэрии удалось договориться с представителями бизнеса, чтобы они добровольно освободили участок. Их демонтировали городские службы и сами собственники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]