В небольшом приморском селе Заветное, как говорят местные жители, — за горой — всерьёз опасаются полного развала на фоне предстоящего укрупнения населенных пунктов. Как можно укрупнять то, к чему, по сути, и дороги-то нет? Корреспонденты программы «Вести: Приморье» пустились в трудный путь, чтобы убедиться — волнуются люди не зря.

История села началась с этого дома. Говорят, в 1913 году ижевский дворянин, Иван Шабанов украл Прасковью, дочь генерала, женился, а затем с детьми перевез в Приморье. Построил здесь родовое гнездо. В Заветном родились еще три сына. Все войну прошли. И все Шабановы домой вернулись.

Жаннет Шабанова, жительница с. Заветное: «Тут живет сейчас внук Ивана Спиридоновича Шабанова. У нас трое детей: два пацана Шабановых и дочка. У мужа есть еще брат Юрий, он умер. По его линии есть сын Александр Шабанов, уже внук Ярослав Шабанов. Есть у нас уже Данил Шабанов и еще у нас есть маленькая доча Роза».

Сейчас сельскую администрацию Заветного планируют перенести в Чугуевку — местный районный центр. Вот только до него 137 километров пути. По плохой грунтовой дороге автобус проходит их за три, а то и четыре часа. Кстати, ходит общественный транспорт четыре раза в неделю, туда и обратно выходит 760 рублей. Учитывая, что работы в Заветном практически нет, доступно это не каждому. 400 человек в селе, и уезжать не собираются. Но с каждым годом сельский быт только сложнее.

Ульяна Михайленко, жительница с. Заветное: «Сначала объединение сел. В ответ — ничего. Дома не ремонтируются. Люди куда ни обращаются — ничего не решается. А сейчас, если будет объединение в Чугуевку, боюсь, что будет еще хуже. Перед нами будут просто двери закрываться».

Лидия Шевченко, жительница с. Заветное: «Мы пьем очень грязную воду. И сколько лет просим-просим, бесполезно, почистить хотя бы. А нужно или хорошая помпа, или пожарная машина. Но каждый раз: потом обязательно. Но уже десятилетия — и бесполезно. С колодцами по всей деревне проблемы, особенно в зимний период».

Единственный оператор сотовой связи — за горой. С 2004 года стоит вышка. И за пакет услуг здесь платят по полной, включая интернет, которого нет. А несколько месяцев назад появилась, по госпрограмме, уникальная точка доступа вай-фай.

Наталья Лунина, староста с. Заветное: «Ее поставили, но она у нас работает в одностороннем порядке. Ничего у нас не загружается, ничего ты толком не отправишь. И я не знаю, для чего ушли государственные деньги, куда они ушли. И вот стоит у нас для отчетности, наверное».

Клуб в Заветном работает только летом, зимой на отопление в местном бюджете денег нет. Школа, построенная почти 60 лет назад, укрупнена с детсадом. И 23 ученика и дошкольника в хороших руках педагогов. Только возраст такой, что и с пенсионной реформой пора на заслуженный отдых. А заменить некем.

Александра Мальцева, директор МКОУ ООШ № 16 с. Заветное: «Сегодня вступаем в программу «Земский учитель». Как это будет выглядеть и найдется ли человек... В том году держали квартиру, за стеной у меня. Как бы для учителя. Но она простаивает, а учителя нет».

Преобразование муниципальных районов в городские округа — естественный для России процесс. Но в Заветном обожглись раз, так и дуют на воду.

Наталья Лунина, староста с. Заветное: «Мы, жители села Заветное, хотим обратиться к губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяко в том, чтобы он помог в том, чтобы наша деревня цветущая развивалась, а не умирала».

Не верят люди в плюсы от реформы местного самоуправления. Их ведь уже «присоединяли» к селу Кокшаровка. И проблем стало больше. А так, считают, лишатся последних представителей власти на местах, и где искать правды? Им бы реальной поддержки, а не на бумаге. Тогда, говорят, и жизнь за горой веселее станет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]