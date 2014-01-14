Самыми популярными именами у уссурийцев второй год подряд становятся Артем, Александр, Анна и София

По информации управления ЗАГС, за минувшие полгода жители округа чаще остальных называли своих детей такими именами как Артем, Александр и Тимофей. Среди девочек лидировали Арина, Анна и София, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УГО.

Свидетельства о рождении за полгода 2019 года получили 1017 малышей. На свет появились трое двойняшек, четырнадцать детей были усыновлены. Зарегистрировали свои отношения 619 уссурийских семей. Из них в торжественной обстановке заключили брак – 414 пар. В связи с отсутствием у граждан возможности явиться на регистрацию брака в управление ЗАГС проведено 27 выездных регистраций брака.

Наибольшее количество мужчин и женщин, которые создали семью в первом полугодии 2019 года, достигли возраста от 25 до 34 лет.

В целях повышения качества услуг и оперативности обслуживания населения еженедельно управлением ЗАГС осуществлялся прием заявлений на регистрацию рождения в роддоме. Всего в первом полугодии в роддоме было принято 235 заявлений на регистрацию рождения детей, в том числе 143 – от сельских жителей.

За шесть месяцев управлением ЗАГС было проведено 15 церемоний чествования юбиляров супружеской жизни и праздников семьи. В торжественной обстановке супругам были вручены памятные адреса и цветы от администрации Уссурийского городского округа.

Заявления на расторжение брака, регистрацию рождений и выдачу повторных документов из архива управления ЗАГС можно подать через портал государственных услуг, а также через МФЦ. Через портал госуслуг этим правом в первом полугодии 2019 года воспользовались 186 граждан (в первом полугодии 2018 года – 82).

Отметим, за полгода 2019 года управлением ЗАГС администрации Уссурийского городского округа зарегистрирован 3401 акт гражданского состояния: о рождении детей – 1017, о смерти – 1120, о заключении брака – 619, о расторжении брака – 428, об установлении отцовства – 163, об усыновлении – 14, о перемене имени – 40.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]