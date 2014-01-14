Самыми популярными именами у уссурийцев второй год подряд становятся Артем, Александр, Анна и София
По информации управления ЗАГС, за минувшие полгода жители округа чаще остальных называли своих детей такими именами как Артем, Александр и Тимофей. Среди девочек лидировали Арина, Анна и София, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УГО.
Свидетельства о рождении за полгода 2019 года получили 1017 малышей. На свет появились трое двойняшек, четырнадцать детей были усыновлены. Зарегистрировали свои отношения 619 уссурийских семей. Из них в торжественной обстановке заключили брак – 414 пар. В связи с отсутствием у граждан возможности явиться на регистрацию брака в управление ЗАГС проведено 27 выездных регистраций брака.
Наибольшее количество мужчин и женщин, которые создали семью в первом полугодии 2019 года, достигли возраста от 25 до 34 лет.
В целях повышения качества услуг и оперативности обслуживания населения еженедельно управлением ЗАГС осуществлялся прием заявлений на регистрацию рождения в роддоме. Всего в первом полугодии в роддоме было принято 235 заявлений на регистрацию рождения детей, в том числе 143 – от сельских жителей.
За шесть месяцев управлением ЗАГС было проведено 15 церемоний чествования юбиляров супружеской жизни и праздников семьи. В торжественной обстановке супругам были вручены памятные адреса и цветы от администрации Уссурийского городского округа.
Заявления на расторжение брака, регистрацию рождений и выдачу повторных документов из архива управления ЗАГС можно подать через портал государственных услуг, а также через МФЦ. Через портал госуслуг этим правом в первом полугодии 2019 года воспользовались 186 граждан (в первом полугодии 2018 года – 82).
Отметим, за полгода 2019 года управлением ЗАГС администрации Уссурийского городского округа зарегистрирован 3401 акт гражданского состояния: о рождении детей – 1017, о смерти – 1120, о заключении брака – 619, о расторжении брака – 428, об установлении отцовства – 163, об усыновлении – 14, о перемене имени – 40.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
04.04.2018 Уссурийцы стали чаще давать детям необычные имена
-
11.01.2018 Наиболее популярными детскими именами у уссурийцев стали Артем и София
-
20.01.2017 В Приморье родились малыши с именами Барс и Услада
-
10.10.2016 Названы популярные и редкие имена для новорожденных в 2016 году во Владивостоке
-
14.10.2014 Самые популярные имена в Приморье – Артем и Дарья
-
14.01.2014 Самые популярные имена в Приморье – Артем и Анастасия
Добавить комментарий