Ремонт коммуникаций станет причиной изменения схемы движения на улице Балтовская во Владивостоке

С 5 июля на участке дороги в районе дома №1а по улице Балтовская будет ограничено движение и парковка автотранспорта. Причина изменения схемы движения — ремонт сети канализации. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Ограничение на движение будет действовоать с 9.00 5 июля до 19.00 19 июля. В течение этого времени объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Калинина и Надибаидзе. Подрядная организация обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]