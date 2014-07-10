Туристы из Приморья смогут посмотреть на пуск ракеты с космодрома Восточный

Приморцы и жители Сибири вошли в туристическую группу, которая сможет увидеть пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный 5 июля, сообщает Минэкономразвития Амурской области, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Смотровая площадка оборудована в районе станции «Промышленная» и находится примерно в четырех км от стартового стола. Отмечается, что поступает немало заявок от желающих посмотреть пуск с амурского космодрома, однако не все подают их в положенные сроки. Согласование на посещение режимного объекта требует времени и подавать документы необходимо как минимум за месяц до события.

«В этом году мы повезем 25 человек. Туристы приедут из Иркутска и Владивостока. Также в группу вошли местные жители. Кроме посещения основных объектов космодрома, мы проведем путевую экскурсию, во время которой расскажем об истории Амурской области», - приводятся в сообщении слова гендиректора Дальневосточного туристического центра «Амур» Оксаны Савченко.

Туристы активно посещают и межпусковые программы, в рамках которых их знакомят с работой технического комплекса (предназначен для подготовки перед стартом), монтажно-испытательного корпуса ракет-носителей и монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов. Также в маршрут входит стартовый комплекс, где главным объектом для туристов является мобильная башня обслуживания высотой более полусотни метров. На космодромах Плесецк и Байконур подобного оборудования нет.

Пуск РН «Союз-2.1б» с РБ «Фрегат», российским метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-2 и попутной полезной нагрузкой (спутники 11 стран) запланирован на 5 июля. Ракета уже установлена на стартовом комплексе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]