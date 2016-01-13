В Приморье проходит фестиваль «На гребне!»
Два десятка ресторанов края приглашают приморцев и гостей региона отведать вкуснейший и самый популярный морской деликатес.
В этом году к фестивалю гребешка присоединились еще 13 крупнейших городов страны: Москва, Красноярск, Петербург, Екатеринбург, Челябинск и другие. Но только в дальневосточных морских городах — от Владивостока до Петропавловска-Камчатского — есть уникальная возможность отведать свежайшего гребешка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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