При пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ погибли 14 моряков
14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном во вторник.
"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - сообщили в Минобороны.
Как подчеркнули в военном ведомстве, "благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован".
Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Причины произошедшего устанавливаются.
Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]
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