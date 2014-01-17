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При пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ погибли 14 моряков

При пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ погибли 14 моряков

14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном во вторник.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - сообщили в Минобороны.

Как подчеркнули в военном ведомстве, "благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован".

Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Причины произошедшего устанавливаются.


Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]

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