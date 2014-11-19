В Приморье разыскивают пропавшую жительницу села Сергеевка

Межмуниципальным отделом МВД России «Партизанский» разыскивается без вести пропавшая Антусева Нина Петровна, 1944 г.р.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 20 июня женщина ушла из дома по адресу: Партизанский район, село Сергеевка, улица 3-я Рабочая, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 77 лет, рост 155 см, среднего телосложения.

Была одета: кроссовки черного цвета с белой каймой, синяя спортивная кофта на замке. При себе имела велосипед белого цвета.

Женщина страдает потерей памяти.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обратиться в отдел полиции, а также по телефонам 8 (42365) 21-2-02 или по телефону 102.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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