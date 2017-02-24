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В Уссурийске таксист украл из арендованной машины магнитолу

В Уссурийске таксист украл из арендованной машины магнитолу

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 46-летнего мужчины о хищении автомагнитофона из его автомобиля. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.

В ходе проверки установлено, что заявитель оказывает услуги проката автомобилей. В конце мая он передал в аренду одну из автомашин. Молодой человек пояснил, что планирует оказывать услуги такси. Когда машину вернули на стоянку, владелец автомобиля обнаружил отсутствие на передней панели магнитолы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 22-летнего местного жителя.

В отделе полиции задержанный пояснил, что магнитофон похитил для того, чтобы продать и оплатить имеющийся у него долг.

Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту  «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.)

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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