В Уссурийске таксист украл из арендованной машины магнитолу
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 46-летнего мужчины о хищении автомагнитофона из его автомобиля. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.
В ходе проверки установлено, что заявитель оказывает услуги проката автомобилей. В конце мая он передал в аренду одну из автомашин. Молодой человек пояснил, что планирует оказывать услуги такси. Когда машину вернули на стоянку, владелец автомобиля обнаружил отсутствие на передней панели магнитолы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 22-летнего местного жителя.
В отделе полиции задержанный пояснил, что магнитофон похитил для того, чтобы продать и оплатить имеющийся у него долг.
Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.)
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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