Новую теплосеть построят на улице Западная во Владивостоке

Строительство тепловой сети станет причиной изменения схемы движения на дороге по улице Западной, в районе дома на Фонтанной, 2а во Владивостоке. Движение и парковку автотранспорта в этой точке временно ограничат движение с 15 июля.

Ограничение вступит в силу в 00 часов 10 минут 15 июля и продлится до 23 часов 59 минут 28 июля. На время работ объезд будет организован по улицам Западная, Лесной переулок и Прапорщика Комарова. Подрядная организация обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.

Автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]