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Приморский производитель полуфабрикатов едва не отправил приморцев в инфекционку

Приморский производитель полуфабрикатов едва не отправил приморцев в инфекционку

Фото: prm.ua

«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора в рамках государственной работы по обеспечению безопасности пищевой продукции провела исследования проб от партии полуфабрикатов с начинкой «Колдуны» и пельменей мясных производителя из Партизанска. В результате исследований в продукции выявлены бактерии группы кишечной палочки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пробы для исследования были отобраны государственным инспектором Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на производстве.

В результате лабораторных испытаний в полуфабрикатах двух видов выявлены бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований Технического регламента «О безопасности мяса и мясной продукции».

Превышение нормативного показателя может свидетельствовать о нарушении производителем правил и технологических режимов изготовления продукции.

Информация передана в соответствующие инстанции и будет доведена до производителя.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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