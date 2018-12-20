Приморский производитель полуфабрикатов едва не отправил приморцев в инфекционку
«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора в рамках государственной работы по обеспечению безопасности пищевой продукции провела исследования проб от партии полуфабрикатов с начинкой «Колдуны» и пельменей мясных производителя из Партизанска. В результате исследований в продукции выявлены бактерии группы кишечной палочки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Пробы для исследования были отобраны государственным инспектором Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на производстве.
В результате лабораторных испытаний в полуфабрикатах двух видов выявлены бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением требований Технического регламента «О безопасности мяса и мясной продукции».
Превышение нормативного показателя может свидетельствовать о нарушении производителем правил и технологических режимов изготовления продукции.
Информация передана в соответствующие инстанции и будет доведена до производителя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
21.06.2019 В Приморье у производителям молочки в продукции выявлена кишечная палочка
-
13.06.2019 Четыре тонны сосисок с кишечной палочкой едва не попали на столы приморцев
-
13.06.2019 Кишечная палочка найдена в сыре производителя из Владивостока
-
08.02.2019 Опасным сыром торговали на крупном рынке Приморья
-
25.12.2018 В приморских сливках и твороге выявлена кишечная палочка
-
20.12.2018 Бактерии кишечной палочки выявлены в молочной продукции из Хорольского района
Добавить комментарий