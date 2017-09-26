Велосипедистов Приморья просят быть внимательнее и осторожнее

В Ленинском районе города Владивостока зарегистрирован наезд на велосипедиста. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель автомобиля двигался со стороны улицы Ивановской в направлении Океанского проспекта. В районе дома №66 на улице Светланской внезапно перед ним на пешеходный переход, не спешиваясь, выехал велосипедист, произошел удар. Врачи, прибывшие на место происшествия, диагностировали у 29-летнего водителя велосипеда перелом таза, мужчина госпитализирован.

По данным Госавтоинспекции, с начала года в Приморском крае зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистов, в результате которых 2 человек погибли, 23 – получили травмы различной степени тяжести, в том числе 15 детей. Наибольшее число аварий отмечено в городах Уссурийск и Владивосток.

По данным ведомства, почти каждый второй велосипедист пересекает пешеходный переход, не спешившись с двухколесного транспорта. В результате — травмы.

Родителям и законным представителям юных водителей следует помнить о том, что движение по проезжей части дороги допускается только с 14 лет! При этом необходимо проконтролировать наличие у велосипедиста защитной экипировки.

Также Госавтоинспекция Приморского края напоминает: для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости велосипед должен быть оборудован спереди световозвращателем, фонарем или фарой белого цвета, сзади — световозвращателем или фонарем красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателем оранжевого или красного цвета.

Согласно части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом), за нарушение данных требований предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]