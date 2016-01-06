Выставка «Владивосток—159» открылась в залах Приморского союза художников. Видеорепортаж Оксаны Данилюк
Живописный подарок городу. В залах Союза художников открылась выставка, посвященная дню рождения Владивостока. Ежегодный праздничный вернисаж объединил признанных мэтров и молодых авторов. В числе первых зрителей экспозицию рассмотрели наши корреспонденты.
Именины любимого города художники всегда отмечают с размахом ...кисти, карандаша и даже войлока! Морской пейзаж с мостами и чайками — валяние по шерсти. Декоративно-прикладное искусство удивляет, графика подчеркивает контрасты, живопись приглашает сосредоточиться на красоте дальневосточной столицы.
Ольга Зотова, искусствовед, секретарь Приморского союза художников: «Такие авторы, как Наталья Пономаренко, Наталья Христенко, которая из Большого Камня керамического осьминога привезла сюда. Это Дарья Костромина, это Светлана Фирюлина — эти вещи дают возможность увидеть, как видит город молодое поколение».
Владивосток прошлого века — на полотнах Николая Большакова, Ивана Рыбачука. У Виктора Белоусова — уголки, которых уже нет на карте, Корейская слобода, например. Художники пишут свой образ города — будь то фотографически точные виды старинных улочек, как у Оксаны и Евгения Осиповых, или яркий символ домашнего очага, как у Евгения Яковлева.
Евгений Яковлев, художник: «Мне не хватает красок в этой жизни и я их каким-то образом моделирую, комбинирую, свой мир создаю. У меня сейчас есть тыл, который меня поддерживает — это дом. Он не виртуальный, он реальный, но не привязан к конкретному месту, он привязан к конкретным людям».
У каждого свой Владивосток, в окружении родных и близких, на фоне исторических ландшафтов и современных строек. Рассматривать многоликий портрет города можно три недели в залах Приморского союза художников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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