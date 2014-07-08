Почти 30% жилых домов в Приморье уже готовы к зиме
Коммунальные предприятия Приморского края подготовили почти 30% жилого фонда к предстоящему отопительному сезону.
По информации краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, в лидерах по подготовке жилых домов Хорольский район – там работы завершены уже в 74% жилых домов, а также Дальнегорск (64%), Лесозаводск (62%) и Находка (55%).
«Коммунальщики продолжают промывку, опрессовку, регулировку и ремонт внутридомовых систем отопления, водоснабжения и канализации. Помимо этого ведут текущий ремонт подъездов, фасадов, кровель домов», – уточнили «Вестям: Приморье» в ведомстве.
Всего в течение лета в Приморье предстоит подготовить почти 12 тысяч жилых зданий.
Напомним, на подготовку жилищно-коммунального комплекса Приморья в этом году направлено почти 4 миллиарда рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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