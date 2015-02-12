Уникальный проект по комплексному обследованию беременных реализуют в Приморье

Врачи Приморского края готовятся запустить уникальный пилотный проект по комплексному обследованию беременных. Его задача – предотвратить поражение сосудистой сосудистой системы у будущих мам. По предварительной оценке, в нем будут участвовать более 6 тысяч женщин.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения, реализацией проекта займутся генетики краевой медико-генетической консультации при краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи.

«Цель проекта – своевременно диагностировать преэклапсию, т.е. поражение сосудов беременной женщины. В этом случае может развиваться артериальная гипертензия, могут быть нарушения со стороны почек и других органов. А как следствие – преждевременные роды, и в некоторых особо тяжелых случаях – гибель плода и роженицы», – комментирует главный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской генетике ДФО, заведующий краевой медико-генетической консультацией Сергей Воронин.

Главный генетик Дальнего Востока отмечает, что реализация такой программы в Приморье позволит не только улучшить пренатальную диагностику, но и снизить уровень младенческой и материнской смертности.

Сегодня приморские генетики научились на ранних сроках оценивать риск развития болезни.

«Медицина шагнула далеко вперёд. Внутриутробно уже делаются ни одна-две, а десятки операций. В перспективе будем осваивать новые направления и помогать и деткам, и беременным женщинам», – отмечает пренатолог-гинеколог краевой медико-генетической консультации Оксана Капацинская.

Кстати, не так давно в краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи открылась новая лаборатория.

По словам специалистов, реализация нового проекта, старт которого запланирован на сентябрь 2019 года, позволит прогнозировать до 75% случаев ранней диагностики преэклампсии и около 45% – на доношенном сроке. В этих случаях будет проведена профилактика данного состояния, что спасет будущую маму и ее малыша.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]