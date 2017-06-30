Новости Общество

Сегодня, 15:52
 

На реках Приморского края продолжает подниматься уровень воды

На реках Приморского края продолжает подниматься уровень воды

Фото: blogrb.ru

3 июля подъем уровней воды на 0,1-0,3 м. наблюдается на большинстве рек края. Сохраняется незначительное подтопление низкой поймы в бассейне р. Комиссаровка, без ущерба. Остальные реки в берегах. Опасных гидрологических явлений не наблюдается. Водность рек близка к норме и до 30% больше нее, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

В ближайшие трое суток, в связи с неустойчивым характером погоды, ожидаемыми дождями, на большинстве рек края сохранится подъем воды локальных дождевых паводков. Подъем уровня воды составит преимущественно 0,2-0,4 м. На реках южной и западной половины края возможно переполнение и разлив мелких ручьев и водотоков, с подтоплением пониженных мест, без ущерба. Опасных явлений не ожидается.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря