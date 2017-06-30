На реках Приморского края продолжает подниматься уровень воды

3 июля подъем уровней воды на 0,1-0,3 м. наблюдается на большинстве рек края. Сохраняется незначительное подтопление низкой поймы в бассейне р. Комиссаровка, без ущерба. Остальные реки в берегах. Опасных гидрологических явлений не наблюдается. Водность рек близка к норме и до 30% больше нее, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

В ближайшие трое суток, в связи с неустойчивым характером погоды, ожидаемыми дождями, на большинстве рек края сохранится подъем воды локальных дождевых паводков. Подъем уровня воды составит преимущественно 0,2-0,4 м. На реках южной и западной половины края возможно переполнение и разлив мелких ручьев и водотоков, с подтоплением пониженных мест, без ущерба. Опасных явлений не ожидается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]