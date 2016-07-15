Стало известно, когда в Приморье придет 30-градусная жара
Две тропические депрессии образовались над Тихим океаном и угрожают перерасти в мощные циклоны. При этом одна природная аномалия смещается в западном направлении, вторая находится вблизи восточного побережья острова Тайвань. Как уверяют синоптики, приморцам ничего не угрожает. Скорее всего, развития эти погодные явления не получат.
В то же время в Приморском крае июль перенял дождливую эстафету июня. У представителей Примгидромета мы узнали, когда приморцам стоит ожидать хорошей погоды.
Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: «Уже начиная с 5 числа, атмосферное давление в крае начнет расти, соответственно, на большей части края погода улучшится, выглянет солнце и начнется повышение температур. В района края прогнозируется 30-градусная жара, где-то будет еще жарче».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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