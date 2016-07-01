Анонс на 4 июля
4 июля во Владивостоке в 12.00 в Центре современного искусства «Заря» пройдет межмузейный маршрут «Сам по следам».
4 июля во Владивостоке в 12.00 в ТЦ «Первореченский» пройдет мастер-класс «Олимпиады по истории».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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