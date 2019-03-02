Шлагбаум ударил машину покупателя на парковке ТВК «Калина Молл» во Владивостоке

Посетитель нового ТВК «Калина Молл» во Владивостоке попал в неприятную ситуацию на парковке. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на популярный инстаграм «Экипажи ДПС», когда покупатель въезжал на стоянку торгового центра, на его автомобиль упал шлагбаум — он попросту закрылся и ударил машину.

«Как стало известно из разговора с охраной, данный случай не единственный, пусть люди будут осторожнее», - резюмировал пострадавший. Стоит отметить, что автомобиль не получил значительных повреждений.

Жители Владивостока говорят, что такие происшествия — не редкость для парковки популярного ТВК «Калина Молл».

Видео - dps_vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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