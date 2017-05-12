Во Владивостоке иностранец, угрожая убийством, обокрал подростков
Приговором Первомайского районного суда г.Владивостока иностранный гражданин признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, т.е. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья).
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, нападение произошло в январе 2019г. в районе жилого дома № 23 «а» по ул. Сахалинской в г. Владивостоке.
Заметив компанию из трех подростков, фигурант (предварительно натянув на лицо шарф и надев капюшон) подошел к несовершеннолетним и потребовал передать ему ценное имущество, высказав при этом угрозу, что в случае отказа они могут не дойти живыми до дома.
При этом, со слов потерпевших, они слышали звук, похожий на щелчок при взведении курка пистолета, донесшийся из кармана куртки, где в тот момент находилась рука злоумышленника.
Опасаясь за свою жизнь и здоровье, несовершеннолетние выполнили требования и передали нападавшему свои мобильные телефоны, общей стоимостью свыше 100 тыс. рублей.
В ходе следствия злоумышленник показал тайник, где спрятал похищенное имущество. Добытые преступным путем сотовые телефоны изъяты и возвращены потерпевшим.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
03.09.2018 Разбойник-рецидивист напал с ножом на хозяйку элитной квартиры во Владивостоке
-
26.10.2017 Во Владивостоке вынесен приговор по делу Багамы Никабагамаева(видео)
-
22.09.2017 Приморец избил молотком и ограбил своего друга — директора компании ритуальных услуг
-
06.07.2018 Во Владивостоке осужден вымогатель и грабитель
-
12.05.2017 В Уссурийске окончено судебное слушание по делу вымогателей
-
19.11.2018 Двое жителей Владивостока ограбили лежачего инвалида
Добавить комментарий