Во Владивостоке иностранец, угрожая убийством, обокрал подростков

Приговором Первомайского районного суда г.Владивостока иностранный гражданин признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, т.е. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, нападение произошло в январе 2019г. в районе жилого дома № 23 «а» по ул. Сахалинской в г. Владивостоке.

Заметив компанию из трех подростков, фигурант (предварительно натянув на лицо шарф и надев капюшон) подошел к несовершеннолетним и потребовал передать ему ценное имущество, высказав при этом угрозу, что в случае отказа они могут не дойти живыми до дома.

При этом, со слов потерпевших, они слышали звук, похожий на щелчок при взведении курка пистолета, донесшийся из кармана куртки, где в тот момент находилась рука злоумышленника.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, несовершеннолетние выполнили требования и передали нападавшему свои мобильные телефоны, общей стоимостью свыше 100 тыс. рублей.

В ходе следствия злоумышленник показал тайник, где спрятал похищенное имущество. Добытые преступным путем сотовые телефоны изъяты и возвращены потерпевшим.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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