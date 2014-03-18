Пожарные за минуту прибыли к горящему дому на Русской, 72 во Владивостоке
Как сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе приморского МЧС, в квартире дома на Русской, 72 загорелась мебель. Сообщение о пожаре спасатели получили в 15.21, уже через минуту, в 15.22, огнеборцы прибыли на место и приступили к тушению. Локализовать пламя получилось в 15.32, а полностью потушить — в 15.59.
Площадь пожара составила 10 кв. м.
На пожаре никто не пострадал, но в превентивных мерах из-за задымления были эвакуированы 10 человек.
На тушении пожара работали 16 человек, два звена газодымозащитной службы и три единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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