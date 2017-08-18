Мандаринковый рай всё-таки появится во Владивостоке. Репортажи о ежегодном гнездовании красивейших краснокнижных птиц в пригороде приморской столицы регулярно выходили в нашем эфире, после этого местные активисты подготовили документы на конкурс президентских грантов и не прогадали. Из Москвы пришел ответ: парку редких птиц во Владивостоке всё-таки быть!

Елена Халявко, председатель ТОС «Спутник-Владивосток»: «Мы даже не ожидали, что выиграем президентский грант. И неожиданно ко мне на телефон приходит сообщение: «Ура, мы выиграли!»

Спасать утиную запруду на станции Океанской будут, в том числе, и за счет федерального бюджета. Активисты городских территорий общественного самоуправления — обычные жители ближайших домов — давно мечтают сделать здесь парк пернатых.

Елена Халявко, председатель ТОС «Спутник-Владивосток»: «Наш проект оценили эксперты, можно сказать, мирового уровня, и дали ему высокую оценку!»

Президентский грант потратят на благоустройство берегов, отсыпку пешеходных дорожек и разбивку цветников. Кстати, экологи предлагают пойти еще дальше и объявить эти заводи охраняемым природным парком как минимум краевого значения. Кроме мандаринок, это озеро стало летним аэродромом для цапель, крякв, мухоловок, камышниц, красноголовых нырков и даже гуся-гуменника. С апреля по октябрь полтора десятка видов птиц организуют здесь свои слеты. У архитектора проекта самая главная головная боль — не навредить природе и сделать красиво.

Николай Лутченко, архитектор: «Надо любить природу и понимать, как к ней подойти мягко. Конечно же, чтобы это в итоге получилось экопарком. Чтобы это начинание продолжилось благодаря господдержке».

Елена Халявко, председатель ТОС «Спутник-Владивосток»: «В следующем году нам будут делать благоустройство остановки масштабное! С вашей легкой руки у нас уже пошло в народ название «Мандариновый рай». Ну вот это же здорово!»

Владивостокский пример доказывает, что активная позиция жителей кварталов, объединившихся в Территории общественного самоуправления, помогает добиться реальных результатов. Пока таких объединений в Приморье немного: жителей кварталов пугает бумажная волокита, споры с чиновниками а иногда и простая человеческая лень. Но самое главное — договориться с соседями. Ведь хороших историй по воплощению общего дела с каждым годом во Владивостоке становится больше.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]