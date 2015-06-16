Лжесантехник обманул троих жителей Владивостока

Прокурором Первореченского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение имущества, с незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия, преступные деяния совершены в период с января по апрель 2019 года местным жителем краевого центра, который из корыстных побуждений под обманным предлогом проникал в жилые помещения горожан. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Так, представляясь сантехником, фигурант беспрепятственно входил в квартиры жертв и, используя удобные моменты, когда хозяева отвлекались, совершал кражу их имущества.

Всего от рук лжесантехника пострадало трое доверчивых граждан.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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