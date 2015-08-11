«Вверх по ступенькам мастерства» — под таким девизом в краевом колледже искусств прошла Летняя творческая школа. Талантливые дети со всего Приморья снова занимались и репетировали. Специально для них были приглашены известные профессора. Финальным аккордом стал большой Гала-концерт.

Победители районных и краевых конкурсов съехались во Владивосток буквально на неделю, чтобы усиленно позаниматься и сыграть от души. Чайковского — на двадцати домрах! Сделать инструмент своим родным голосом учили их мастера.

Дмитрий Кудинов, участник Летней творческой школы, ученик ДШИ №1 г. Владивостока: «Никогда раньше с таким большим количеством людей в одном ансамбле не играл!»

Анастасия Борисенко, участница Летней творческой школы, ученица ДШИ г. Спасска: «Была атмосфера, смешанная с волнением от того, что у нас что-то может не получиться, и с воодушевлением, что у нас уже что-то получилось!»

Галина Ом, преподаватель Московского государственного института искусств им. А. Шнитке, заслуженный работник культуры РФ: «Дети были очень открытые, очень хотели что-то получить, я была вдохновлена этим желанием! Мне понравилось, что дети смелые, что дети играют, с отношением. Москва знает Приморский край!»

С баянистами занимался профессор Дальневосточного института искусств Вячеслав Семененко. Многие ребята уже во второй раз проходят его творческую школу. В кругу таких же влюбленных в меха и клавиши новые произведения разучиваются с лету.

Третье направление летней школы в этом году — народное хоровое пение. Наталья Брызжина, руководитель ансамбля «Елань» из Хабаровска, знакомила юных фольклористов с разными стилями русской песни — брянским, белгородским и авторскими обработками.

Наталья Брызжина, преподаватель Хабаровского краевого колледжа искусств, руководитель фольклорного ансамбля «Елань»: «У нас получился концерт, у нас получилось целых пять великолепных номеров, которые ребята унесут в своей памяти, в своей душе. Самое главное — это духовное состояние, в котором мы пребывали все это время».

Завершил Гала-концерт гимн Летней творческой школы. Его автор, композитор Владимир Синенко, дирижировал сводным хором всех участников. С дипломами и новыми знаниями они разъедутся по домам, чтобы в учебном году продолжить путь «Вверх по ступенькам мастерства».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]