 «Дежурная часть»: Время отчитываться за «Дальневосточный гектар»

Июль 2019-го. Время первых отчетов по госпрограмме «Дальневосточный гектар». Об успехах национального проекта, который создан по поручению президента России Владимира Путина и о контроле безвозмездного пользования земельных участках сегодня в выпуске.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]