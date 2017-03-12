«Дежурная часть»: Время отчитываться за «Дальневосточный гектар»
Июль 2019-го. Время первых отчетов по госпрограмме «Дальневосточный гектар». Об успехах национального проекта, который создан по поручению президента России Владимира Путина и о контроле безвозмездного пользования земельных участках сегодня в выпуске.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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