«Вести: Приморье. Интервью»: В Приморье растет число ДТП с участием детей
«Вести: Приморье. Интервью» с Юрием Колесниковым, заместителем начальника управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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