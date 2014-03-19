«Базара нет»: Легендарный рынок с 30-летней историей на Спортивной закрыли

Быть рынку или не быть? Известный в Приморье рынок на Спортивной закрыли. Сейчас жители ломают голову — всех интересует дальнейшая судьба торговой зоны и заброшенного стадиона.

Елена Савина торгует пирожками на Спортивной уже больше 20 лет. Постоянные клиенты каждый день идут на рынок именно за любимой выпечкой. Но недавно всё изменилось. Большую часть территории рынка закрыли по решению суда. Под раздачу попал и ларек Елены Николаевны. Сейчас она вынуждена торговать буквально на улице.

Елена Савина, продавец на рынке по улице Спортивная: «Народ ходит, я ж здесь сижу и посылаю: «Вон там пирожки». И народ у меня спрашивает, уже ВОТ ТАКАЯ голова. И вот сижу здесь, чтобы заработать копейку денег. Если я не заработаю, если я не посижу на нашем рынке, я останусь просто голодная».

В конце прошлого месяца рынок на Спортивной посетила проверка сотрудников прокуратуры и МЧС. По неофициальной версии, причиной закрытия стало несоблюдение правил пожарной безопасности. По неофициальной — потому, что представители надзорных органов до сих пор воздерживаются от каких-либо комментариев. Известно только то, что дело передано в суд. Не ясно и будущее продуктового рынка, который пока остается «на плаву».

Анастасия Мельниченко, ведущий специалист эксперт группы по взаимодействию со СМИ УФССП России по Приморскому: «В УФССП России по Приморскому краю возбуждено исполнительное производство на основании решения Ленинского районного суда города Владивосток о запрете эксплуатации части рынка, расположенного по адресу: улица Спортивная. Судебные приставы ежедневно обеспечивают контроль за исполнением судебного решения».

У этого рынка своя история, которая начинается еще с конца прошлого века. Десятилетиями местные приезжали сюда за дешевыми китайскими товарами, а туристы — как на экскурсию.

Сегодня о тех временах напоминают лишь пустые столы и контейнеры. О том, что рынок закрылся, знают далеко не все. По сей день на Спортивную приезжают даже из близлежащих городов.

- Вот, подходят и говорят: что нам делать, если вас закроют? Вот так говорят. Все беспокоятся.

- Здесь хоть купишь что-то свежее, что-то подешевле.

- Конечно, надо, чтобы открытый был!

- Очень жалеем, что рынок закрыли. Страдают и покупатели, и продавцы.

- Нам уже за 40. Куда нам идти? Мы детей учим, мы от этого живем.

- Для пенсионеров здесь самый лучший и выгодный рынок во Владивостоке.

- Куда вы будете ходить, если еще и продуктовый рынок закроют?

- Сейчас сложно сказать… Не могу даже.

Несмотря на недовольства посетителей рынка, есть в этой ситуации и положительные стороны. Юрий Авдеев — эксперт в области урбанистики. По его мнению город — организм, который постоянно развивается. А такие объекты, как рынок на Спортивной — лишь отголоски прошлого. Они просто мешают городу расти.

Юрий Авдеев, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН: «Смысл заключается в том, чтобы мы постепенно шли к цивилизованному рынку. Появляются новые торговые центры, они удобные, компактные. И этот современный уровень вытесняет все то, что было в прошлом».

Следующее судебное заседание состоится 5 августа. Там и решится дальнейшая судьба известного и самого большого на Дальнем Востоке рынка китайских товаров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]