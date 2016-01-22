Сбитую автомобилем иглоногую сову спасли в Приморье

Новый питомец появился в Центре реабилитации тигров и других редких животных. Сотрудники национального парка «Земля леопарда» совместно со специалистами Центра спасли травмированную иглоногую сову. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Испуганную сову нашли у дороги люди, проезжавшие через село Барабаш на юго-западе Приморья. Птица вела себя странно, словно оглушенная, не могла взлететь, и поэтому неравнодушные граждане сразу же отнесли ее в визит-центр «Земли леопарда», расположенный в селе.

«Осмотр найденыша выявил травму головы, вызванную, вероятно, столкновением с автомобилем. Было очевидно, что без посторонней помощи животное могло погибнуть», - говорят экологи.

Сова была направлена на передержку в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр»), где ее обеспечили сбалансированным питанием. Благодаря должному уходу у птицы постепенно восстановилась координация, она пришла в себя. Несмотря на положительную динамику, ветеринары пока не дают прогнозов относительно возвращения птицы в дикую природу. Опасения вызывает положение крыла совенка и его способность к полетам после травмы.

«Беспомощную иглоногую сову мы выхаживаем впервые, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда», зоолог МРОО «Центр «Тигр». – Пока говорить о ее дальнейшей судьбе рано. Дополнительную информацию о состоянии нашего подопечного даст рентген. Если с птицей все будет в порядке, мы сможем выпустить ее на территории национального парка».

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Иглоногая сова – небольшая птица с глазами лимонного оттенка. Тело имеет подчеркнуто обтекаемую форму, как у сокола, что позволяет развивать высокую скорость полета. В лесах эти птицы тенью проносятся сквозь кроны деревьев, не задевая ветвей и не сбавляя скорости. Не исключено, что именно эта особенность подвела сову, стремительно пролетавшую через трассу и, вероятно, столкнувшуюся с другим быстро движущимся объектом – автомобилем.

Также хищник отличается необычным строением лап. Его пальцы покрыты редкими острыми перышками, помогающими ловить насекомых, что и послужило поводом для названия этой совы. В природе известную опасность представляет стихийное, браконьерское коллекционирование тушек и кладок этой редкой в целом птицы. В Приморье эти птицы являются перелетными – прилетают в регион в начале мая, а улетают в сентябре.

Напомним, что от столкновений с автомобилями у границ национального парка «Земля леопарда» страдают не только птицы, но и многие другие животные, в том числе краснокнижные дальневосточные леопарды. За последние годы было зафиксировано уже три случая наезда автомобиля на леопардов. В одном из них, в 2015 году, инцидент закончился трагично: самец Leo 11M по имени Меамур погиб на месте ДТП.

ФГБУ «Земля леопарда» призывает автолюбителей проявлять особую бдительность на трассе «Раздольное – Хасан», а в случае появления на ней хищников информировать об этом оперативного дежурного учреждения по номеру 8(42331)54-121.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]