Приморские работодатели плохо заботятся о своих сотрудниках

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей с целью выяснить, насколько работодатели Приморья заботятся о своих сотрудниках, а также что, помимо зарплаты, является для них наиболее важным при выборе компании для работы.

Среди аспектов, которые предоставляются работникам в компаниях, наиболее частым оказалась своевременная выплата зарплаты — этот вариант выбрали 70% респондентов. На втором месте оказалось предоставление удобного рабочего места (33%), на третьем — уютный офис (29%).

Полис ДМС чаще всего предоставляется соискателям из банковской сферы (52%). Возможность работать из дома при плохом самочувствии отметили 40% соискателей из IT-сферы и 38% соискателей из сферы маркетинга, рекламы и PR. Гибким графиком работы могут похвастаться 35% представителей сферы искусства и развлечений. Оплата сверхурочных предоставляется 22% соискателей из сферы производства и 33% рабочего персонала.

Отметили, что им не предоставляется ничего из перечисленного, 21% соискателей из сферы безопасности и 26% — из сферы науки и образования.

Среди тех, кто отметил, что в их компаниях проводятся корпоративные мероприятия (25% от всех респондентов), абсолютное большинство утверждает, что в их компаниях проводятся специальные мероприятия для празднования Нового Года (84%). Официальные праздники отмечаются специальными мероприятиями на работе у 52% соискателей, еще у 51% празднуются дни рождения организаций. О проведении обучающих мероприятий заявили лишь 32% таких соискателей.

Если говорить о том, что важно соискателям при выборе работодателя (помимо достойной зарплаты, выплачиваемой вовремя), то на первый план выходят широкие возможности карьерного роста — этот вариант выбрали 60% соискателей. Удобное рабочее место и оплата сверхурочных важно для 57% респондентов. Оплата обучения сотрудников оказалась важна для 49% соискателей.

47% соискателей оценили заботу своих работодателей о сотрудниках достаточно низко — на 1 и 2 из пяти. На 4 и 5 суммарно оценили это лишь 20% соискателей. 29% выбрали оценку 3, и еще 4% затруднились с ответом. Средняя оценка соискателями заботы работодателей о сотрудниках составила 2.54.

88% соискателей готовы были бы работать сверхурочно при необходимости, если бы работодатель максимально заботился о своих сотрудниках.

79% соискателей готовы были бы периодически выполнять работу, не относящуюся напрямую к их обязанностям, если бы работодатель максимально о них заботился.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]