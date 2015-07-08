Минвостокразвития хочет поднять налог на прибыль резидентам ТОР и Свободного порта до 7%

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики прорабатывает возможность увеличения ставки налога на прибыль для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток с нуля до семи процентов. Об этом рассказал глава министерства Александр Козлов, выступая на итоговом заседании коллегии министерства в среду в Москве, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«К нам обращается бизнес и региональные власти и мы реагируем на их запросы. К примеру, они вышли к нам с предложением пересмотреть систему налогов и льгот для резидентов ТОР и Свободного порта. Сейчас мы находимся в проработке в рамках обсуждения этих предложений. И один из пунктов — сделать ставку на прибыль организации 7% с момента проекта вместо нынешнего нуля в течение пяти лет и в дальнейшем — более 10%», - сказал Козлов.

Он отметил, что эти изменения, по мнению региональных властей и инвесторов, позволят субъектам сразу начать получать налоговые доходы от реализации инвестпроектов. «Плюс, это сделает экономику средних и крупных проектов более эффективной, то есть определенная ставка на действие всего проекта , а не потом нарастающим [итогом]», - сказал Козлов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития, инвестор, в случае принятия этой меры, будет платить 7% налога на прибыль в течение всего времени реализации своего проекта. Сейчас первые пять лет ставка составляет 0%, а последующие годы — 12%. Это выгоднее с учетом длительности реализации проекта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]