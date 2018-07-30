 Во Владивостоке менеджер ресторана восточной кухни работал по поддельной медкнижке

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя краевого центра, который обвиняется в использование подложного документа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной отделом полиции № 4 УМВД России по г. Владивостоку, информации об использовании сотрудниками ресторана восточной кухни, расположенном в центре города, подложных медицинских книжек.

В ходе рейда указанная информация подтвердилась. Так, согласно выводам эксперта, штампы и печати в медицинской книжке менеджера ресторана нанесены не оригинальными формами. Более того, в ходе расследования получены ответы из медицинских учреждений о том, что указанный сотрудник медицинское обследование в учреждении не проходил.

Фигурант вину в содеянном признал.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в мировой суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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