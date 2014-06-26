На праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности в администрации края собрались семьи со всего Приморья. В этот день чествовали участников регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» и супружеские пары, удостоенные памятной медали «За любовь и верность». На торжественном мероприятии побывал наша съёмочная группа.

11 лет назад в поселке Восток образовалась молодая семья. Александра и Сергей дали клятву друг другу жить в любви и верности. За эти годы они ни разу не нарушили данное слово. Главное счастье Саши и Сергея Лугиных — Нина, Юра и Ульяночка. Все эти годы родители учат детей бережно относиться к друг другу, беречь традиции семьи, поселка, края и страны, в которой родились. За верность, любовь и нежные чувства они стали победителями конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций».

Александра и Сергей Лугины, жители п. Восток, Красноармейский район, победители конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций»:

- Ну, не верится, что мы попали на такое мероприятие. Мы очень рады!

- Очень хорошие чувства. Чувства прямо вот после такого мероприятия, прямо семья сближается, можно сказать. И еще крепче становятся чувства и сильнее. Очень здорово, очень хорошо, что проводится вот такое мероприятие у нас в Приморском крае и вообще по всей России. Очень здорово!

Лауреатами в этой номинации стали семьи Огневых из Артема и Нургалиевых из Находки. Для победителей и лауреатов конкурса «Семья года» организаторы устроили настоящий праздник. В холле краевой администрации каждый мог сфотографироваться с медведями, участвовать в мастер-классах, украсить дерево желаний.

Ирина Медведева, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Приморского края, обладатель медали «За любовь и верность»: «Возвращение самого понятия «семья» в нашу жизнь, мне кажется, очень важно. И еще замечательно, что этот финал этого конкурса, результат этого конкурса мы подводим в канун праздника Дня семьи, любви и верности. И тем самым напоминаем людям, что семья — это самое важное в жизни».

В большом зале прошло награждение. Жюри конкурса определило победителей в пяти номинациях: «Молодая семья», «Хранитель традиций», «Золотая», «Многодетная» и «Сельская» семьи. Все они будут представлять наш регион на федеральном этапе конкурса.

Вера Щербина, первый вице-губернатор Приморского края: «Планируем еще ряд принять законов, нормативно-правовых актов, чтобы наши семьи поддержать. Для того, чтобы сделать доступным для них жилье. Для того, чтобы создать условия в образовательных учреждениях, в дополнительном образовании. Чтобы было побольше семей, чтобы было побольше детей в этих семьях».

В Приморском крае сегодня огромное количество дружных, крепких семей, в которых воспитывается 375 тысяч детей. Для улучшения демографической ситуации в крае действует 26 мер социальной поддержки семьи. На эти цели из средств краевого и федерального бюджета выделено 5 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]