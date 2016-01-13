Во Владивостоке открылась новая клиника репродукции и генетики «NGC». В Медучреждении займутся проблемами мужского и женского бесплодия. О том, как теперь повысится эффективность ЭКО во Владивостоке — далее.

Сердце клиники репродукции — блок эмбриологии. Обычно в лабораторию вход пациентам воспрещен. И возможность посмотреть, как оснащена лаборатория эмбриологии отсутствует. Однако в клинике «NGC» используют смартстекло, которое позволяет пациентом наблюдать за работой самого современного оборудования. «NGC» — одна из первых клиник на Дальнем Востоке, которая оснащена такими передовыми технологиями.

Константин Колбин, заведующий лабораторией эмбриологии клиники «NGC»: «Инкубаторы самые новые, газмиксер, который готовит газовую смесь. Мы единственные, кто работает на газовой смеси, культивируем эмбрионы, и мы единственные, кто предоставляет услуги по генетическому анализу эмбрионов, еще до переноса».

Клиника направлена на то, чтобы внедрить в Приморье более эффективные современные методы помощи при бесплодном браке. И вынашивание беременности, и профилактика заболеваний у будущих новорожденных.

Марина Чаликова, генеральный директор сети клиник «NGC»: «Это совместный франчайзинговый проект с китайской компанией «Тао-Тао», то есть мы ориентируемся помогать и китайским, и русским пациентам, поэтому весь наш персонал говорит на двух языках. К нам могут обращаться любые пациенты, потому что мы обладаем всем арсеналом методов, чтобы добиться рождения здорового ребенка у семейной пары, одинокой женщины, мужчины».

Благодаря сильнейшему медперсоналу из Владивостока, Москвы и Санкт-Петербурга, а также современному оборудованию надежду получат сотни приморских семей. Шансы на долгожданную беременность умножатся в разы. Работает клиника «NGC» во Владивостоке ежедневно, кроме воскресенья, по Алеутской, 45.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]