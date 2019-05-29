Во Владивостоке на ул. Калинина пройдет капитальный ремонт тепловой сети

Капитальная перекладка теплового трубопровода станет причиной временного ограничения движения и парковки на улице Калинина во Владивостоке. Проезд ограничат с 1 августа.

Необходимые ремонтные работы проведёт «Владивостокское предприятие электрических сетей». Ограничение на движение автотранспорта будет введён на участке дороги по улице Калинина от дома № 279б, строение 2, до дома № 279 с 00:10 1 августа до 23:59 21 августа. Организация, проводящая ремонтные работы, установит временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В целом в районе Чуркина при подготовке к отопительному сезону запланирован большой объём работ. Ремонт затронет сети на улицах Калинина, Херсонская, Елочная, Липовая, Надибаидзе, Пихтовая, Черемуховая, Гульбиновича, Олега Кошевого и Могилевская. Проблемы с отоплением будут решены в 51 жилом доме, в которых проживет более шести тысяч человек, а также в семи объектах социального и иного назначения. Также капитально отремонтируют в этом году и центральный тепловой пункт на ул. Вязовой, 1, который обеспечивает теплоснабжением микрорайон Окатовая.

Специалисты отмечают, что ремонт теплосетей позволит обеспечить стабильный гидравлический режим и улучшить качество теплоснабжения потребителей. Помимо этого, качественная водоподготовка защитит от коррозии наружные тепловые сети и внутренние системы теплопотребления, а также позволит снизить затраты на эксплуатацию оборудования.

Большой объём запланированных ремонтных работ связан с тем, что городские теплосети в основном были построены более сорока лет назад, а капитально ремонтировать их стали только в последнее десятилетие. На отдельных участках износ теплосетей достигает 90 %. При этом энергетики делают всё, чтобы сократить время испытаний и ремонта.

Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]